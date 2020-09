Microsoft compra Bethesda: analisi sullo stato di salute del mercato AAA

Jeff Grubb di VentureBeat ha pubblicato un lungo editoriale in queste ore commentando l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft e parlando della stessa come di un segnale della potenziale crisi del mercato dei giochi AAA.

L'editorialista parte da un presupposto piuttosto semplice. Perchè un grande publisher come Bethesda/Zenimax ha sentito il bisogno di vendere dopo oltre trent'anni nel settore da compagnia indipendente? Non si può certo dire che a Bethesda mancasse il capitale, dal momento che si tratta di uno dei publisher occidentali più importanti e in vista, uno dei pochi a potersi permettere spese faraoniche per press tour e grandi eventi, come dimostra la partecipazione all'E3 di Los Angeles o l'organizzazione annuale del QuakeCon, solamente per fare degli esempi.

Secondo Grubb, la risposta a questa domanda è da ricercarsi nell'instabilità del mercato AAA, un segmento di business sempre più a rischio e difficile da affrontare se non con investimenti enormi che però non sempre riescono a ripagarsi. I costi di produzione sono enormemente lievitati nel corso degli anni, così come le spese per il marketing e di ricerca, questi indipensabili per capire meglio i gusti di un pubblico sempre più variegato ed esigente.

Anche i tanti e continui sconti dei rivenditori digitali e delle grandi catene hanno ridotto i margini di profitto e sono in molti a rimandare l'acquisto di qualche mese, anzichè comprare giochi a prezzo pieno al day one. Bethesda ha provato a lanciare il proprio store per aumentare i guadagni ma i risultati non sono stati sempre all'altezza delle aspettative, così come le vendite di produzioni come The Evil Within 2, Dishonored 2 o Fallout 76.

Il mercato è profondamente cambiato rispetto ai tempi di PlayStation 2, PS3 e Xbox 360 e oggi riuscire a ottenere il favore del pubblico è molto difficile, per ottenere enorme successo i giochi devono avere un grande appeal e devono essere pensati anche per soddisfare le esigenze degli streamer e degli spettatori, da qui l'ampia diffusione di GaaS (giochi come servizi) in un mercato che però sembra saturo anche di questa tipologia di prodotti.

Gli editori indipendenti avrebbero quindi poche strade da percorrere: cambiare la propria filosofia, continuare a investire con ritorni incerti oppure vendere a grandi realtà come Microsoft o Sony. Siete d'accordo con l'analisi di Jeff Grubb oppure no? Fatecelo sapere nello spazio commenti.