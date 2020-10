Microsoft compra Bungie? I rumor delle scorse settimane riprendono quota

Bungie ha smentito il tentativo di acquisizione da parte di Microsoft, il rumor si è diffuso a settembre ma è stato subito rispedito al mittente, tuttavia Xbox Era ha voluto indagare ulteriormente sulla questione.

Nick Baker di Xbox Era ha scoperto che la pagina di Bungie Corporation sul sito Opencorporates.com include ora la dicitura "Corporation Service Company", legata apparentemente alla mediazione e alle procedure legali da ottemperare in caso di vendita o acquisizione.

Lo stesso Baker ha poi scoperto che la stessa dicitura è stata presente nelle pagine di tutte le aziende acquisite dal colosso di Redmond, tra cui Undead Labs, Rare, inXile Entertainment, Double Fine Productions e tante altri. Anche il profilo di Insomniac Games riportava la figura professionale di "Corporation Service Company" poco prima dell'acquisizione da parte di Sony Corporation.

E' difficile dire cosa questo voglia dire esattamente, certo è che potrebbe trattarsi di un indizio di una possibile acquisizione, oppure riferirsi ad altri processi legali o aziendali in corso dietro le quinte di Bungie. Phil Spencer non ha mai nascosto il suo interesse per un ritorno di Bungie sotto l'ala di Microsoft, la compagnia però ha smentito ogni tipo di acquisizione o contatti legati a questa finalità da parte della casa di Redmond.