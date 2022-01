Microsoft compra McDonald's? Xbox Series X e patatine fritte nell'ultimo scherzo social

L'incredibile matrimonio tra Microsoft e Activision Blizzard induce i canali social di McDonald's a guardare con 'scherzoso sospetto' all'ultima iniziativa del profilo Twitter di Xbox, con un fotomontaggio che ipotizza il lancio sul mercato di un nuovo modello di Xbox Series X 'con contorno' di patatine fritte.

L'esilarante siparietto che ha visto per protagonisti i curatori dei profili social di McDonald's e Xbox è iniziato nel pomeriggio del 19 gennaio con un messaggio in cui la catena di fast food americana ha chiesto ai suoi appassionati di retwittare con un meme il post appena pubblicato per tentare di "rubare una patatina".

Ne è nato così uno scambio di messaggi tra McDonald's e Microsoft che ha portato la catena di ristoranti a mostrare lo scatto di un controller Xbox "a tema" e il team social di Xbox a controbattere con l'eloquente fotomontaggio di una console Xbox Series X ibridata a un pacchetto di patatine. La risposta di McDonald's non si è fatta attendere: "Non starai mica cercando di comprare anche me?!".

Prima di lasciarvi ai commenti e all'insolito scambio di messaggi dei team social di McDonald's e Xbox, vi rimandiamo al nostro speciale sullo tsunami epocale di Microsoft che compra Activision, con tanti spunti di riflessione condivisi da Giuseppe Carrabba sulle prospettive future di questa alleanza e sulle sue conseguenze in tema di sviluppo multipiattaforma ampliamento dell'offerta del Game Pass.