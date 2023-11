Microsoft compra SEGA? la casa di Sonic mette a tacere i rumor

Negli scorsi mesi erano emerse conferme sull'interesse di Microsoft ad acquisire SEGA con lo scopo di migliorare l'offerta di Xbox Game Pass. Nulla di tutto questo si è infine concretizzato e, anzi, la casa di Sonic ha tutte le intenzioni di rimanere indipendente in futuro.

A confermarlo è il COO Shuji Utsumi nel corso di un'intervista con CNBC, sottolineando che la prospettiva di un'acquisizione da parte di Microsoft o di altri colossi dell'industria non interessa alla sua azienda. "Diverse compagnie hanno mostrato interesse nei nostri confronti e ne siamo onorati", dice Utsumi sulla questione, per poi proseguire: "Abbiamo IP attraenti, potenziale ed un proprietario forte. Non credo che una simile transazione accadrà".

Non è tra l'altro la prima volta che Utsumi respinge le voci di corridoio su una possibile acquisizione di SEGA da parte di altri colossi videoludici: già nel giugno del 2023 il COO aveva dichiarato che SEGA non è interessata a farsi comprare da Microsoft e non sembra esserci proprio nulla all'orizzonte che possa cambiare questa situazione. Insomma, SEGA continuerà ad essere una realtà indipendente anche in futuro.

Sempre nel corso della stessa intervista, Utsumi ha confermato l'arrivo di due nuovi giochi di Persona nel 2024, oltre alla possibilità di utilizzare le proprie IP più popolari per progetti esterni ai videogiochi quali film e non solo.