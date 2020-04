Microsoft compra SEGA? Ecco perchè il rumor suona decisamente falso

Nei giorni scorsi un'immagine con i loghi di Xbox Game Studios e SEGA ha fatto capolino su Twitter, Reddit e altri canali social, anticipando novità apparentemente in arrivo il prossimo 14 giugno. Molti hanno iniziato a sperare che questo riguardi l'acquisizione della casa giapponese da parte di Microsoft, ipotesi però altamente improbabile.

Difficile pensare che Microsoft possa acquistare una compagnia attiva in vari settori come SEGA Holdings, oltre ai videogiochi l'azienda si occupa numerosi altri business sopratutto in Giappone, tra cui palestre, alberghi, centri benessere, sale giochi e tanto altro ancora, esattamente come Konami. Sebbene le vendite fisiche dei giochi SEGA non raggiungano più i numeri di un tempo il settore Digital Entertainment continua a registrare buoni profitti e nell'ultimo quarto la compagnia ha incassato oltre un miliardo di dollari, di fatto un terzo di quanto generato dal brand Xbox nello stesso periodo.

SEGA Holdings è una azienda in salute e con IP solide come Yakuza, oltre ad un catalogo legacy di grande impatto e utilizzabile in vari modi (pensiamo alle raccolte, oppure al lancio del SEGA Mega Drive Mini) inoltre la società ha recentemente aumentato gli investimenti sui propri franchise di punta con l'obiettivo di pubblicare nuovi titoli delle serie più amate con tempistiche più brevi rispetto al passato.

Microsoft come sappiamo sta continuando ad espandere gli Xbox Game Studios, tuttavia fino ad oggi la casa di Redmond ha puntato su studi medio piccoli (pensiamo a Obsidian, inXile e Ninja Theory) da far crescere e inglobare nella propria struttura, aziende multimiliardarie come SEGA o Konami non sembrano sposarsi con la filosofia delle acquisizioni portata avanti da Phil Spencer.

Questo non esclude ovviamente possibili collaborazioni future tra Microsoft e SEGA, sopratutto in questo periodo storico che vede Xbox Game Pass in procinto di debuttare in Giappone e il prossimo arrivo di Xbox Series X e Project xCloud. L'immagine trapelata in ogni caso sembra essere falsa ed il layout è già stato utilizzato per altri fake rumor in passato, dunque vi invitiamo a diffidare da questa voce.