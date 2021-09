Microsoft compra Take-Two? Il rumor si diffonde ma ci sono tanti dubbi

Una indiscrezione emerge dall'ultimo podcast di Xbox Two trasmesso nel weekend, a quanto pare Take-Two Interactive potrebbe essere nel mirino di una azienda ancora più grande... e questa sembra essere Microsoft.

Premesso che non c'è nulla di sicuro e anzi gli stessi conduttori del podcast sembrano avere molti dubbi in merito, in particolare Jez Corden di Windows Central si dice dubbioso a riguardo, ma non nega che possano esistere (o essere esistiti) contatti tra la casa di Redmond e la holding Take-Two.

Ad oggi Take-Two Interactive (compagnia che possiede realtà come Rockstar Games, 2K Games e Firaxis, solamente per citare alcuni degli studi di proprietà) è un colosso da 18 miliardi di dollari, una acquisizione che verrebbe quindi a costare a Microsoft più del doppio di quanto speso per Zenimax e Bethesda (7.5 miliardi di dollari), cifra giustificata però dalla presenza dei brand in ballo, come come GTA, Red Dead Redemption, Borderlands, Civilization e le serie sportive WWE 2K e NBA 2K, ma la lista è ben più nutrita.

Per il momento è solo un rumor e come detto ci sono ben poche certezze in merito, certo è che la cifra richiesta è alla portata di Microsoft, ricordiamo che l'azienda ha guardato nei mesi scorsi anche all'acquisizione di TikTok per la cifra di 50 miliardi di dollari.