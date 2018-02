Microsoft compra Valve? Gabe Newell non ne sa nulla...

sta comprando Valve ? La notizia circola da giorni, Polygon ha recentemente rincarato la dose affermando di forti contatti tra le due parti, mentre nella giornata di ieri persone vicino alla casa dihanno seccamente smentito questa ipotesi.

Adesso una nuova conferma arriva dal fondatore Gabe Newell: ad un messaggio email che recita "Valve sta per essere comprata da Microsoft? La community vuole sapere!" Newell ha risposto molto chiaramente con un "no, non che io sappia", esclamazione particolarmente diretta.

Sempre secondo Polygon, oltre a Valve, Microsoft sarebbe interessata ad acquisire Electronic Arts e PUBG, nessun commento è arrivato dalla casa di Redmond e dalle altre due compagnie citate. Da segnalare che dopo la diffusione del rumor su larga scala le azioni di EA sono cresciute fino a toccare il loro massimo storico nella giornata di ieri.