Microsoft compra Valve? La compagnia di Gabe Newell non è in vendita

Secondo Polygon, l'acquisizione dida parte di Microsoft non è impossibile, sebbene l'eventualità che questo accada sono molto remote. Microsoft vorrebbe comprare Valve, ma la compagnia diè in vendita? Sembra proprio di no...

Il canale YouTube "Valve News Network", da sempre molto vicino alla casa di Half-Life, ha pubblicato un video sulla questione, dal quale emerge che Gabe Newell non ha alcuna intenzione di vendere ed anzi, è sempre più intenzionato a mantenere la compagnia da lui fondata indipendente al 100%.

Valve News Network ha interpellato numerose fonti di Valve o molto vicine all'azienda, le testimonianze riportate dipingono un quadro univoco: Valve non è attualmente in vendita.

Secondo i rumor, la casa di Redmond sarebbe interessata anche alle acquisizioni di Electronic Arts e PUBG, compagnia responsabile del successo di PlayerUnknown's Battlegrounds.