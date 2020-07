Microsoft compra WB Games? Secondo un analista è la candidata numero uno

Come sappiamo AT&T sta cercando di vendere la divisione gaming di Warner Bros e tra i candidati all'acquisizione ci sarebbero varie aziende tra cui Microsoft, Activision, Electronic Arts e Take-Two Interactive.

Secondo un analista di GlobalData, la casa di Redmond sarebbe però in vantaggio sulle altre società, almeno per quanto riguarda l'interesse sulla carta. Microsoft potrebbe far rientrare nell'acquisizione anche eventuali accordi con il colosso delle telecomunicazioni AT&T (attuale proprietario di WB Games) legati magari al 5G e alle soluzioni Cloud professionali e in ambito gaming, come Project xCloud.

Warner Bros Games possiede una libreria di IP di notevole successo con un particolare occhio di riguardo per Batman, quest'ultimo franchise potrebbe permettere a Microsoft di competere con Sony e Spider-Man (Marvel/Disney) per quanto riguarda i videogiochi sui supereroi.

Per quanto riguarda gli altri nomi coinvolti, secondo l'analista di GlobalData Activision potrebbe essere interessata al grande parco IP di WB Games pur avendo meno esperienza dei rivali nella gestione di brand in licenza, tuttavia la liquidità del colosso potrebbe permettere una acquisizione di questo tipo, valutata in circa quattro miliardi di dollari. Electronic Arts ha invece esperienza nella gestione di questi progetti (pensiamo a Star Wars) mentre Take-Two sembra essere forse la compagnia meno indicata considerando la poca esperienza nella gestione di marchi di proprietà di altre aziende.