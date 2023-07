Microsoft ora può comprare Activision negli USA, l'ordine restrittivo è scaduto!

L'Ordine Restrittivo Temporaneo emesso dalla Corte Federale degli USA lo scorso 14 giugno è giunto alla sua naturale scadenza, fissata fin dall'inizio per le ore 23:59 PST di venerdì 14 luglio (da noi le 08:59 di questa mattina). A nulla sono valsi i tentativi della FTC di prolungarlo, dunque Microsoft può ora procedere all'acquisizione negli USA.

La FTC statunitense ha ripetutamente tentato di estendere l'ordine restrittivo e bloccare l'acquisizione di Activision-Blizzard-King. Prima richiedendo un'ingiunzione preliminare (causa che ha perso l'11 luglio, quando la giudice Jacqueline Scott Corley si è espressa a favore di Microsoft), poi chiedendo il congelamento dell'acquisizione (richiesta rigettata il 14 luglio) e infine facendo ricorso in appello (rifiutato anch'esso la scorsa notte).

Dopo i ripetuti tentativi falliti, l'ordine temporaneo restrittivo è dunque giunto alla sua naturale scadenza, spianando la strada all'affare. Microsoft è ora libera di acquisire Activision-Blizzard-King negli Stati Uniti d'America. Resta invece aperta la partita nel Regno Unito, dove la compagnia di Redmond ha chiesto di sedersi nuovamente al tavolo delle trattative per convincere la Commission and Markets Authority (CMA) a dare il via libera all'affare in UK. Spetterà al Competition Appeal Tribunal (CAT) concedere l'autorizzazione per le nuove negoziazioni tra le due parti, con un verdetto atteso per le ore 15:30 di lunedì 17 luglio.

Gli accordi presi lo scorso anno tra Microsoft e Activision, invece, scadono il 18 luglio. In caso di mancata acquisizione entro tale data, l'affare da 69 miliardi di dollari dovrà essere rinegoziato tra le due parti, mentre in caso di rottura Microsoft sarà costretta a pagare una penale di 3 miliardi di dollari. Tutto si deciderà dunque nei primi giorni della prossima settimana.