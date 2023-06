Microsoft: comprare Ninja Theory è costato meno di 120 milioni di dollari

Tra le acquisizioni Microsoft degli ultimi anni, quella di Ninja Theory sembra essere una delle più vantaggiose: dai documenti depositati in tribunale per la causa contro la FTC americana, emerge la cifra pagata dalla casa di Redmond per acquisire lo studio di Hellblade.

Si parla di una spesa pari a 117 milioni di dollari, una cifra in realtà non particolarmente elevata per uno studio AA di medie dimensioni con un curriculum interessante alle spalle. Ninja Theory è stata acquisita il 10 giugno 2018 insieme ad altre compagnie come Playground Games, Compulsion Games, Undead Labs e Turn10, la cifra necessaria per comprare questi studi però non è stata resa nota.

In ogni caso, come detto, i 117 milioni di dollari spesi per Ninja Theory rappresentano una cifra piuttosto contenuta se pensiamo ad esempio che l'anno prima EA ha comprato Respawn per poco più di 300 milioni di dollari mentre Sony ha comprato Insomniac Games nel 2019 per poco meno di 230 milioni di dollari.

Certamente Microsoft ci ha abituato ad acquisizioni ben più clamorose con gli oltre 7.5 miliardi di dollari spesi per Bethesda/Zenimax e l'offerta da 69 miliardi di dollari per comprare Activision Blizzard King, quest'ultima però non ancora andata in porto e oggetto di dispute con FTC e CMA.