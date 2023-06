Microsoft può ancora comprare SEGA? La casa di Sonic non è interessata

Da anni (diciamo dai tempi della prima Xbox) si parla di un certo interessamento di Microsoft per SEGA e i documenti depositati in tribunale per la causa contro la FTC confermano che effettivamente SEGA era nel mirino della casa di Redmond per una possibile acquisizione.

Microsoft voleva comprare SEGA, ma SEGA vuole farsi acquisire? Intervistato da Bloomberg a riguardo, il Vicepresidente di SEGA of Japan, Shuji Utsumi, ha risposto in maniera molto semplice e chiara: no.

SEGA non ha alcun interesse a farsi comprare e Utsumi aggiunge un "per il momento", forse a voler indicare che non tutte le porte sono chiuse. Le voci dell'interessamento di Microsoft per altro hanno fatto schizzare il valore delle azioni di SEGA Sammy, mai così alto dal 2007.

Shuji Utsumi conferma che i rapporti con Microsoft sono ottimi e il publisher ha siglato diversi contratti per portare i suoi giochi su Game Pass. In generale, SEGA è un partner di primo per la casa di Redmond e la collaborazione continua, con Utsumi che si è dichiarato "onorato" del fatto che l'azienda (anche) da lui guidata abbia destato l'interesse di una grande azienda come Microsoft.

SEGA sta registrando ottimi numeri con Sonic e Persona e anche la serie Like A Dragon sta garantendo buoni risultati commerciali al publisher giapponese.