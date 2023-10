Microsoft ha comprato Activision, è ufficiale! Si festeggia con un trailer esplosivo

It's a good day to play è lo slogan scelto da Microsoft per annunciare l'ingresso di Activision Blizzard King nella famiglia Xbox. Poche ore dopo il sì della CMA inglese, la casa di Redmond conferma l'acquisizione del publisher, ora al 100% di proprietà di Microsoft Corporation.

Il trailer mostra alcune sequenze di giochi Activision Blizzard particolarmente popolari come World of Warcraft, Starcraft, Tony Hawk's Pro Skater, Overwatch, Prototype e tanti altri, per chiudersi con un motto che recita "tante avventure per tutti" con lo slogan It's a good day to play a chiudere il trailer.

Finisce così una lunga battaglia legale durata molti mesi e che ha visto Microsoft contro la Federal Trade Commission americana e la CMA inglese in una lotta contro i due organi antitrust per garantire il libero mercato. Microsoft ha dovuto cedere a Ubisoft i diritti per il Cloud dei giochi Activision Blizzard in Europa, la casa di Xbox entra ora in possesso di franchise di assoluto rilievo come Call of Duty, Candy Crush, Diablo, Warcraft, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon e tanti altri.



Inizia dunque una nuova era per il gaming e un nuovo capitolo della storia di Activision, iniziata nei primi anni '80 come primo studio di sviluppo indipendente della storia dei videogiochi.