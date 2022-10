Microsoft ha comprato Activison Blizzard per rovinare la festa a Google e Apple su mobile

Intervistato dal Wall Street Journal, Phil Spencer (responsabile della divisione Microsoft Gaming) ha ribadito come l'acquisizione di Activision Blizzard King sia stata effettuata per un motivo ben preciso, ovvero quello di espandersi nel mercato mobile.

Non è un mistero che la quota di Microsoft nel settore del mobile gaming sia assolutamente minima, la compagnia ha provato a lanciare un proprio store e una serie di giochi per smartphone e tablet basate su IP celebri come Halo e Forza, ma i risultati sono stati in verità piuttosto tiepidi.

In questo senso, l'acquisizione di Activision Blizzard King permetterebbe alla compagnia americana di guadagnare preziose quote di mercato proprio grazie all'ottimo portafoglio di produzioni portate in dote dall'acquisizione. Parliamo naturalmente di giochi come Candy Crush, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone Mobile, Hearthstone Heroes of Warcraft e Diablo Immortal.

Spencer parla della volontà di "interrompere il duopolio di Apple e Google, con solo due store disponibili sulle piattaforme principali" ribadendo come oggi "la più grande piattaforma da gaming siano i dispositivi mobile", una fetta di mercato dunque che non può essere ignorata.

Durante la stessa intervista, Phil Spencer ha dichiarato di non amare i Metaversi ed ha dichiarato di possedere un prototipo della console Xbox Keystone, anche se il lancio di quest'ultimo dispositivo è ancora molto lontano.