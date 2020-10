Microsoft ha comprato Asobo? Circolano molti rumor a riguardo

A settembre Microsoft ha scosso il mercato acquistando Bethesda ma secondo vari insider questa non è l'unica acquisizione dell'anno per la casa di Redmond, con la compagnia che avrebbe intenzione di espandere ulteriormente gli Xbox Game Studios.

Un rumor particolarmente insistente riguarda Asobo Studio, team francese autore del discreto A Plague Tale Innocence (pubblicato da Focus Home Interactive) e attualmente impegnato su Microsoft Flight Simulator. L'aziende sarebbe da tempo nel mirino di Xbox e una acquisizione potrebbe essere finalizzata entro fine anno... magari in tempo per essere annunciata all'Xbox FanFest di novembre?

Tuttavia Asobo non è l'unica compagnia tenuta sotto osservazione da Microsoft, secondo vari rumor infatti la casa di Redmond avrebbe messo gli occhi anche su SEGA, Moon Studios (Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps) e Bloober Team, studio polacco al lavoro su The Medium e Blair Witch, già in ottimi rapporti con Microsoft.

Difficile saperne di più al momento e del resto quanto riportato è solamente frutto di indiscrezioni assolutamente non confermate, come detto però sono molti gli insider che danno per certa l'acquisizione di Asobo, in mancanza di prove certo non è però possibile confermare quante voci e dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le consuete pinze.