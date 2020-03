Microsoft ha comprato tutte le IP Konami, tra cui Castlevania, Silent Hill e Metal Gear?

Secondo un rumor circolato su Reddit e condiviso dall'insider Idle Sloth, Microsoft potrebbe aver acquistato in blocco l'intero catalogo di IP Konami, tra cui Castlevania, Metal Gear, Silent Hill e tanti altri marchi noti.

Il leak proviene da un post pubblicato su PasteBin e largamente ignorato da tutti, prima di essere rilanciato da alcuni insider del settore.

"Microsoft finalizzerà presto l'acquisizione dell'intero catalogo Konami, l'accordo ha richiesto un notevole esborso economico per Microsoft e Konami utilizzerà il denaro ottenuto per dare vita a una nuova struttura per la produzione, lo sviluppo e la ricerca di nuove macchine per sala giochi e gioco d'azzardo. Secondo l'accordo Microsoft dovrebbe continuare a pagare royalty a Konami su tutte le eventuali remaster mentre potrà tenere il 100% dei profitti solamente nel caso di giochi sviluppati da zero, inoltre Konami manterrà i diritti di personaggi e serie per la creazione di macchine per gioco d'azzardo. L'accordo prevede anche che Microsoft possa creare un team con ex dipendenti Konami che potrebbero essere licenziati dopo la vendita delle IP e fondare un nuovo studio che prenderà il posto di Xbox Games Studios Tokyo"

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato e nei giorni scorsi si è parlato anche di una possibile acquisizione delle IP Konami da parte di Sony con quest'ultima apparentemente già al lavoro su un nuovo Silent Hill esclusivo per PlayStation 5, notizia smentita da Konami. Restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte delle aziende citate.