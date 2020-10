Microsoft ha comprato Ubisoft? No, è solo un fake, vi spieghiamo perchè

Nel weekend ha iniziato a circolare (principalmente su Twitter) un rumor che vorrebbe Microsoft in procinto di acquistare Ubisoft, con l'annuncio che dovrebbe essere finalizzato in tempi brevissimi. In realtà è impossibile che questo accada con le modalità che abbiamo visto per Bethesda...

L'immagine circolata sui social è ovviamente falsa, la fonte tira addirittura in mezzo Tom Warren (Senior Editor di The Verge) facendo leva sul suo nome per rendere più autentica la notizia. In realtà come detto si tratta di un falso e dunque non aspettatevi nessun post su Xbox Wire che annunci l'acquisizione di Ubisoft da parte del colosso di Redmond.

Il colosso francese, a differenza di Zenimax, non è una compagnia privata bensì una multinazionale quotata in borsa dunque l'acquisizione sarebbe soggetta a OPA (Offerta Pubblica di Acquisto) e per questo una eventuale scalata dovrebbe necessariamente essere resa pubblica, esattamente come accaduto nel caso di Vivendi. Come ricorderete holding delle telecomunicazioni ha provato ad acquisire il 100% della compagnia guidata da Yves Guillemot, con quest'ultimo impegnato in una vera e propria guerra per mantenere l'indipendenza dell'azienda di famiglia fondata insieme ai suoi fratelli.

Lo stesso Yves ha più volte dichiarato che Ubisoft non è in vendita, inoltre come detto non si può acquistare Ubisoft senza una OPA pubblica e lo stesso vale per il rumor legato all'acquisizione di SEGA da parte di Microsoft, anche in questo caso parliamo di una compagnia quotata in borsa e che deve rispettare certe regole prima di una eventuale vendita o di una fusione.