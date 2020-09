Microsoft comprerà SEGA dopo Bethesda? Forti dubbi sull'ultimo rumor

La notizia di Microsoft che compra ZeniMax e Bethesda sta continuando a fare il giro del mondo, eppure in rete cominciano a circolare delle improbabili voci di corridoio legate alle "trame segrete" ordite dai dirigenti della casa di Redmond per assumere il controllo di un altro colosso del settore: SEGA.

Come ricostruito dalla redazione di HobbyConsolas, sulle pagine del controverso forum di 4Chan è apparsa l'anticipazione di una "gola profonda" che asserisce di essere a conoscenza dei piani di Microsoft.

A detta dell'autore anonimo di questo leak, l'azienda statunitense avrebbe avviato da tempo delle trattative con SEGA Sammy Holdings per rilevarne la divisione videoludica. Le trattative in questione sarebbero in uno stato talmente avanzato da indurre l'utente di 4Chan a invitare gli appassionati ad attendersi il reveal ufficiale dell'acquisizione di SEGA da parte di Microsoft nel corso del Tokyo Game Show 2020.

I fortissimi dubbi sulla veridicità di questo rumor saranno perciò chiariti, in un senso o nell'altro, nel corso della kermesse videoludica giapponese. L'ipotetico annuncio dell'ingresso degli sviluppatori di SEGA nella galassia degli Xbox Game Studios, infatti, dovrebbe avvenire tra le ore 14:00 e 14:50 di giovedì 24 settembre, in occasione dello Showcase Xbox del TGS 2020 già organizzato dal colosso tecnologico a stelle e strisce.