Microsoft conferma l'arrivo di una nuova console Xbox alla GDC 2023

Xbox Series X non sarà l'ultima console prodotta da Microsoft. Probabilmente lo davate già tutti quanti per scontato, ma non fa certamente male ricevere una conferma dalla casa di Redmond, seppur indiretta come quella offerta durante la recente Games Developers Conference 2023.

Presso il Moscone Convention Center di San Francisco, il luogo dove si è svolta la GDC 2023, Microsoft ha allestito uno stand che ripercorre l'evoluzione delle console Xbox. Una serpentina al neon rigorosamente verde accompagna l'occhio dell'osservatore di console in console, fino ad arrivare alla recente Xbox Series X, datata 2020, e ad un hardware ignoto contrassegnato da un bel punto interrogativo.

Non è ancora tempo di annunci, ma il messaggio appare chiaro: Microsoft ha confermato di essere al lavoro su un'altra console, dando subito il via al toto nomi. Xbox 720, Xbox Two, Xbox Series X Elite, Xbox Series X Pro, e chi più ne ha più ne metta. Di cosa potrebbe trattarsi? Il pensiero è volato subito a Xbox Keystone, dispositivo per il cloud gaming che Microsoft stava sviluppando fino a qualche mese addietro prima di ripensarci e accantonarlo per gli elevati costi che avrebbe comportato, tanto per la casa quanto per l'utente finale. Il progetto non è del tutto morto, è solamente stato riavviato, dunque non è escluso che possa davvero riapparire prima o poi per trovare posto su quella mensoletta con il punto interrogativo.

Altrettanto probabile, vista la storia recente, è una versione potenziata di Xbox Series X - quello che Xbox One X è stata per Xbox One, per intenderci - ma c'è anche chi vola basso ipotizzando un restyling in stile "slim". Meno probabile, a nostro parere, una console di una generazione del tutto nuova: tra pandemia, carenza di scorte e giochi rinviati, quella attuale ha avuto una partenza molto lenta ed è ancora ben lungi dall'aver espresso tutto il suo potenziale.