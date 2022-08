Microsoft conferma i giochi Xbox della Gamescom tra Pentiment e Sea of Thieves

Microsoft ha annunciato i giochi che saranno presenti alla Gamescom di Colonia, Xbox sarà alla fiera tedesca con alcuni aggiornamenti su giochi già noti in arrivo nel catalogo Xbox e Game Pass nel corso dei prossimi dodici mesi.

Allo stand Xbox, i giocatori potranno provare giochi come Pentiment, Age of Empires 4, Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves e Grounded, oltre ad una selezione di giochi third party tra cui A Plague Tale Requiem, Disney Dreamlight Valley, Inkulinati, Last Case of Benedict Fox, Lies of P, Lightyear Frontier.

Per quanto riguarda invece la presenza online, Xbox trasmetterà una serie di eventi in streaming nella giornata del 25 agosto, dalle 14:00 alle 20:00, con la partecipazione di Mojang Studios, Obsidian Entertainment, Asobo Studio e altri partner della famiglia Xbox.

In generale, la partecipazione di Xbox alla Gamescom sarà l'occasione per offrire ai giocatori europei la possibilità di provare con mano una selezione di giochi Microsoft e non solo in arrivo sulle console della famiglia Xbox nei prossimi mesi, idealmente non dovrebbero esserci nuovi grandi annunci ma in questi casi le sorprese sono sempre in agguato.

Sicuramente una bella occasione per promuovere il brand Xbox nella vecchia Europa, Everyeye.it sarà presente alla Gamescom 2022, vi aggiorneremo dunque su tutte le novità in arrivo da Microsoft.