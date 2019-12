La retrocompatibilità totale di Xbox Series X sarà disponibile dal lancio della console

Discutendo di Xbox Series X con la redazione di GameSpot a margine dei Game Awards 2019, Phil Spencer di Microsoft ha confermato che le funzioni di retrocompatibilità totale di Scarlett saranno disponibili sin dal giorno di lancio della console next-gen della casa di Redmond.

A detta di Spencer, infatti, gli sforzi profusi dal colosso tecnologico statunitense garantiranno l'accesso completo a queste funzionalità sin dall'uscita di XSX: "Volevamo assicurarci che, sin dal primo giorno, avremmo potuto mantenere la promessa della compatibilità, tant'è che io stesso ho giocato a parecchi titoli Xbox 360 e Xbox One su Xbox Series X per assicurarmi di garantire che quella retrocompatibilità c'è già e sarà lì dal primo giorno. C'è voluto tanto lavoro per raggiungere questo risultato. Come ricorderete, abbiamo progressivamente rallentato e messo in pausa il nostro programma di retrocompatibilità per Xbox 360 su Xbox One proprio per focalizzarci su questo".

Ad approfondire ulteriormente la questione ci ha pensato il progettista Microsoft Jason Ronald, ricordandoci di come "oggi abbiamo migliaia di giochi che girano su Xbox One. Vogliamo che quei titoli possano essere disponibili anche in futuro, desideriamo offrirvi l'opportunità di portarvi dietro quel catalogo di giochi e servizi, è un'eredità che comprende sia il Gamerscore che la lista di amici, ma anche i salvataggi, gli Obiettivi Sbloccabili e tutto il resto. Non ci sarà alcun tipo di barriera generazionale".

Il lancio di Xbox Series X è previsto per Natale 2020: per quanto concerne il prezzo, la data di uscita definitiva, la potenza e le specifiche hardware, la lineup del day one e le funzionalità del controller next-gen, gli ultimi rumor suggeriscono come Microsoft intenda organizzare una conferenza apposita nel pre-E3 con gameplay di Elden Ring.