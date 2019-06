Microsoft conferma la risoluzione 4K su Xbox One X per Cyberpunk 2077

Stando allo store ufficiale di Microsoft, Cyberpunk 2077 supporterà la risoluzione in 4K su Xbox One X. Si tratta di un'ottima notizia per i possessori della potente console Microsoft, che potranno dunque godersi al meglio il nuovo titolo di CD Projekt RED.

Si tratta, come vi abbiamo raccontato negli ultimi tempi, di uno dei giochi più attesi probabilmente di sempre, sia per via della fiducia nei confronti degli sviluppatori, che con la serie di The Witcher hanno acquisito popolarità e stima da parte di tutta l'industria videoludica e della community dei gamer, sia perché il materiale finora mostrato è stato davvero ottimo. La presenza a sorpresa di Keanu Reeves, ospite durante la conferenza E3 di Microsoft, poi, è stata la ciliegina sulla torta.

Quella sulla risoluzione non è l'unica informazione che si evince dalla descrizione del gioco: Cyberpunk 2077 occuperà più di 80 GB di spazio sulle nostre console infatti, cifra che è destinata ad aumentare, visto che CD Projekt RED presumibilmente dovrà ancora aggiungere degli elementi al gioco.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC a partire dal 16 Aprile 2020. Nell'attesa, sul nostro sito trovate tutte le ultime informazioni sul gioco, tra cui la nostra anteprima di Cyberpunk 2077, da non perdere assolutamente.