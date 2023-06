Microsoft conferma: le vendite di Redfall sono state deludenti

Che Redfall non fosse andato benissimo l'avevamo immaginato tutti, ma fino ad oggi Microsoft non aveva mai parlato direttamente delle vendite del gioco Arkane. Nel corso della battaglia legale contro la Federal Trade Commission, il colosso di Redmond si è sbottonato sulla questione.

Grazie ad una serie di tweet di Florian Mueller, che sta attivamente seguendo le vicende legate a Microsoft ed Activision Blizzard King, sono emerse infatti alcune dichiarazioni dell'azienda sullo sparatutto in soggettiva. Nei messaggi in questione possiamo leggere che "Redfall è stato ampiamente stroncato dalla critica videoludica e ha generato vendite minime". Purtroppo non è stato svelato nel dettaglio il numero di copie vendute dall'esclusiva, ma vista la tiepida accoglienza da parte della stampa e la sua presenza nel catalogo di Xbox Game Pass, non ci sarebbe da stupirsi se le copie vendute fossero pochissime.

In attesa di scoprire se tra le prossime informazioni riguardanti il titolo Arkane vi saranno anche i dettagli su ricavi e unità vendute, vi ricordiamo che Redfall e Starfield erano inizialmente previsti anche su PlayStation 5, ma sono poi stati cancellati.

Per chi non lo sapesse, l'insuccesso di Redfall non causerà la chiusura di Arkane: a confermarlo è stato Matt Booty, boss degli Xbox Game Studios.