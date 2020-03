Microsoft conferma: Xbox Series X uscirà a Natale, nessun rinvio per il Coronavirus

Il timore degli analisti sembra essere stato spazzato via dai nuovi annunci di Microsoft: la casa di Redmond ha oggi svelato le specifiche tecniche di Xbox Series X ribadendo che la console uscirà a Natale 2020, come annunciato precedentemente.

Sebbene al momento non ci sia stata fornita una data di lancio precisa, non sembrano esserci dubbi sull'arrivo nei negozi in tempo per la stagione natalizia, ovvero nel periodo compreso tra ottobre e dicembre. Nei giorni scorsi numerosi insider e analisti hanno ipotizzato un rinvio di Xbox Series X e PlayStation 5 a causa del Coronavirus, l'epidemia globale potrebbe causare notevoli ritardi alla produzione, da qui l'incertezza del lancio autunnale.

Nessun accenno invece per quanto riguarda il prezzo della console e degli accessori come il nuovo controller Xbox Series X e le cartucce di espansione SSD, una delle grandi novità dell'hardware Microsoft. Maggiori informazioni sulla data di uscita ed i costi al pubblico verranno svelati probabilmente più avanti tra la primavera e l'estate, l'E3 2020 è stato cancellato ma Microsoft ha in programma uno speciale evento digitale per i prossimi mesi, oltre alla partecipazione alla GDC 2020 Online con un panel Xbox Series X e Project xCloud previsto per mercoledì 18 marzo alle 19:40, ora italiana.