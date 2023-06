Microsoft considera Xbox Series X la sua console mid-gen: lo rivela Digital Foundry

Recentemente, Digital Foundry è tornata a discutere di console mid-gen e della possibilità che Sony e Microsoft diano vita ai successori di PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Una rivelazione in particolare fatta dagli esperti tech potrebbe aver fatto luce sulla strategia che adotterà Microsoft entro la conclusione della nona generazione videoludica.

Il lancio delle console mid-gen è un'opzione abbastanza plausibile considerando la buona accoglienza ricevuta sia da PlayStation Pro e Xbox One X, tuttavia non è da dare per scontato che Microsoft proporrà una nuova console nei prossimi anni. Digital Foundry ha infatti rivelato che, durante il periodo di lancio della sua nuova console, Microsoft considerasse già Xbox Series X un modello mid-gen, pensato appositamente per la fascia di clienti premium, desiderosa di ottenere la migliore esperienza videoludica possibile dal punto di vista tecnico.

"Microsoft ci ha detto questo quando abbiamo visto Series X per la prima volta, ovvero che è già il suo upgrade mid-gen. Immgino si possa dire che hanno deciso di agire in anticipo. Series S è ciò che considerano la macchina standard e quindi con Series X, sai, hanno bruciato le tappe e costituisce ciò che potresti ottenere da una console mid-gen".

Naturalmente sono ormai passati anni da quando Microsoft ha parlato in questi termini di Xbox Series X|S con Digital Foundry, e non è per nulla da escludere che la strategia del colosso di Redmond si sia evoluta, o che possa cambiare nel corso del tempo. Per quanto interessanti, queste dichiarazioni non possono quindi dirci con certezza se arriverà o meno un modello mid-gen di Xbox Series X.