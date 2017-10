Microsoft continuerà a investire nel settore videogiochi

Al termine dell'annuncio deidel primo trimestre del 2018,ha dichiarato checontinuerà a investire nel settore gaming, un segmento di business in crescita, che continua a restare prioritario per la compagnia.

La divisione videogiochi della casa di Redmond ha registrato una crescita positiva grazie alle vendite dei giochi e all'ottimo successo dei servizi online, nonostante le vendite hardware in calo. In ogni caso, Nadella fa sapere che "Microsoft si sta mobilitando per seguire tutte le opportunità di espansione di questa industria. Stiamo cercando di allargare il nostro approccio sulla produzione e distribuzione dei giochi, così come è cambiata la percezione dei clienti. Lavoreremo per soddisfare gli oltre 53 milioni di utenti di Xbox LIVE e servizi come Game Pass e miXer ne sono la prova."

Il CEO di Microsoft conclude ribadendo di "avere altissime aspettative per il nostro ruolo all'interno del business. Vogliamo che sempre più persone possano avvicinarsi ad esperienze targate Microsoft."