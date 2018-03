Microsoft Corea non può fare pubblicità a One X per mancanza di budget

in Corea non sta vendendo molto, anche a causa della mancanza di pubblicità fatta alla console da. La motivazione? Non ci sarebbero i fondi adeguati.

Nonostante il lancio di Xbox One X sia stato ricevuto con entusiasmo da parte degli utenti e la nuova console abbia registrato numeri di vendita soddisfacenti, c'è un paese in particolare dove l'aggiornamento hardware introdotto dal colosso di Redmond non è riuscito a far gola ai videogiocatori. Questo paese è la Corea, dove One X sta riscontrando molte difficoltà a causa di alcuni problemi piuttosto gravi.

Uno dei principali imputati di questa situazione sarebbe il fatto che la divisione coreana di Microsoft non avrebbe un budget sufficiente per fronteggiare una campagna pubblicitaria a favore di Xbox One X. E senza pubblicità, si sa, è molto difficile vendere il proprio prodotto. L'altro grande ostacolo sarebbe la mancanza sulla piattaforma di giochi localizzati in coreano, feature offerta invece da molti titoli PS4.