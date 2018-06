Microsoft: Crackdown 3 sarà mostrato nuovamente quando saremo pronti

Pur essendosi mostrato brevemente con un trailer durante la conferenza di Microsoft, Crackdown 3 continua a destare particolare preoccupazione per i fan di Xbox. Il titolo, che non ha mai convinto del tutto nelle sue apparizioni pubbliche, è stato inoltre rimandato al 2019, posticipando ancora una volta il suo debutto.

Aaron Greenberg di Microsoft è recentemente tornato a parlare del gioco in mano a Sumo Digital, che si sta occupando della campagna single player, e Reagent Games, concentrata invece sul comparto multiplayer online.

"Lo sviluppo di Crackdown 3 continua, e ciò che abbiamo realizzato finora rispecche il nostro originale design", le sue parole. "Il team ci sta lavorando duramente, e non vogliamo che possano essere distratti dall'E3.

Daremo loro più tempo, non vogliamo che il titolo possa essere pubblicato prima che sia completo. La seconda cosa che non vogliamo è lanciare un gioco come Crackdown 3 nel mezzo del periodo natalizio", ha inoltre aggiunto, svelando così anche una motivazione strategica nel rinvio. Risulta abbastanza evidente che l'ombra di Red Dead Redemption 2 si fa sempre più minacciosa per gli altri videogiochi, specialmente quelli di tipo action open world.

"Non abbiamo ancora mostrato il multiplayer ma si stanno compiendo progressi anche in quel senso. Torneremo a mostrare il gioco quando sarà pronto, per ora non vogliamo che gli sviluppatori si possano distrarre".

Crackdown 3 uscirà su PC e Xbox One durante il mese di febbraio 2019.