Microsoft difende Game Pass dagli attacchi di Sony: PlayStation Plus è molto simile

Continua il botto e risposta a distanza tra Microsoft e Sony riguardo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte della casa di Redmond. Nei giorni scorsi, Sony ha parlato della crescita di Xbox Game Pass temendo il monopolio nel settore dei servizi in abbonamento... e Microsoft ha prontamente risposto.

Il documento inviato da Microsoft all'antitrust brasiliano respinge tutte l accuse di monopolio, facendo notare come PlayStation Plus sia di fatto un servizio molto simile, sia per quanto riguarda il catalogo terze parti sia per quanto riguarda gli accordi con editori terzi come Ubisoft.

"Sony ha lanciato un servizio simile al nostro prendendo accordi con Ubisoft anziché con EA Play. Da maggio, i giochi Ubisoft+ Classics sono disponibili per gli abbonati Plus insieme alle esclusive first party come Death Stranding, Ghost of Tsushima e tanti altri giochi. Questi blockbuster includono anche giochi Ubisoft come Assassin's Creed Valhalla, For Honor e The Division."

Microsoft continua: "molti hanno percepito il nuovo PlayStation Plus come un rivale di Xbox Game Pass ma non c'è nessun monopolio, tanto è vero che Sony ha potuto stringere accordi con Ubisoft e altri produttori di videogiochi per inserire i propri titoli nel catalogo PlayStation Plus."

Sony si è anche scagliata contro Call of Duty parlando di una corazzata imbattibile ma la casa di Redmond ha risposto citando produzioni come Overwatch, Destiny (di proprietà di Sony dopo l'acquisizione di Bungie), Battlefield, APEX Legends e PUBG, titoli prodotti da editori terzi e in diretta competizione con COD, per ribadire l'assenza di monopolio nel genere degli FPS.