Microsoft dirà addio alle console, gli analisti del Financial Times non vedono alternative

Il Financial Times ha pubblicato un report sulla situazione del mercato console dove alcuni analisti ipotizzano una strada già tracciata per Microsoft con un finale ben scritto, ovvero l'abbandono del mercato hardware a favore del solo publishing.

Serkan Toto ad esempio non ha dubbi e parla di "segnali inequivocabili" riguardo il sempre minor impegno di Microsoft nel mercato hardware e sembra sempre più vicina l'ipotesi di una situazione stile anni '90 "quando sul mercato esistevano solo console giapponesi" sebbene questa affermazione dell'analista non sia del tutto corretta, pensiamo ad esempio a console come 3DO, Atari Jaguar e Amiga CD32, di produzione occidentale.

Secondo David Gibson di MST invece la chiave della partita sarà il Cloud, al momento la tecnologia per il Cloud Gaming non è ancora diffusa tra le masse ma non appena lo sarà, Microsoft sarà pronta a dismettere la produzione di hardware lasciando a Sony e Nintendo i compito di spartirsi il mercato.

Infine, Atul Goyal di Jefferies & Company parla di "una vittoria per tutti" con Sony e Nintendo che avrebbero meno concorrenza sul fronte hardware mentre Microsoft potrebbe ottenere profitti ancora più alti con il publishing, riducendo le perdite dovute alle scarse vendite delle console Xbox.

In ogni caso questi scenari per ora solo ipotetici non sembrano destinati ad avverarsi entro breve tempo: Microsoft lancerà una nuova Xbox Next-Gen nel 2026 e alla fine di quest'anno renderà disponibili nuove soluzioni hardware per la famiglia di console e accessori Xbox.