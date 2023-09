Xbox: spunta la finestra del reveal dei modelli Brooklin e Ellewood fra i piani Microsoft

Continuano a traboccare informazioni dai documenti riservati relativi al processo di Microsoft contro la Federal Trade Commission e ora finiti nella bocca del web. Tra queste, ci sarebbero non solo delle nuove versioni di Xbox Series X/S, ma anche i piani di Xbox su una presentazione nel Giugno 2024.

I progetti in questione riguarderebbero per l'appunto i due modelli Brooklin e Ellewood, dal design rinnovato, la cui rivelazione al mondo sarebbe prevista per l'estate 2024 nell'evento "Xbox Gaming Beat" previsto a inizio giugno 2024.

Il mese di giugno, come la community dei videogiocatori ben sa, è tipicamente dedicato all'E3 e al Summer Games Fest, che potrebbero offrire il palcoscenico adatto per una rivelazione di tale portata. In alternativa, Microsoft potrebbe seguire la scia di quest'anno e ritagliarsi lo spazio per un Xbox Games Showcase.

Sappiamo, infatti, che il futuro dell'E3 è ancora incerto dopo i tumulti degli ultimi anni, che hanno portato alla cancellazione dello show nel 2020, 2022 e 2023. Il da farsi per il 2024 non e 2025 non è ancora stato determinato, ma è possibile che ritorni in futuro con una nuova formula.

Qualunque sia la vetrina che Microsoft ha in mente di adoperare, ciò che emerge dai documenti trapelati dal database della FTC è che al momento c'è grande fermento negli ambienti Microsoft, che si tratti dell'analisi della concorrente Playstation 5 o della Xbox Next gen in arrivo nel 2028.