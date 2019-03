Microsoft e Dolby Atmos porteranno su Xbox One l'Audio Spaziale

Quando si parla di qualità tecniche di un videogame spesso si fa riferimento al framerate, la grafica e in generale a tutte le caratteristiche visive del prodotto. Ma, parafrasando un noto proverbio, anche l'orecchio vuole la sua parte, e anche il sonoro dunque svolge un ruolo importante nella valutazione di un gioco.

Microsoft e Dolby Atmos lo sanno bene, ed hanno annunciato nel corso dell'evento Inside Xbox, di voler aggiungere l'Audio Spaziale all'esperienza di gioco su Xbox One.

Si tratta di una modalità audio immersiva dove il suono è come se "fluttuasse" attorno al giocatore, in uno spazio virtuale a tre dimensioni, rendendo il reparto audio più d'atmosfera e come se fosse presente tutto intorno al giocatore.

Nel prossimo futuro dunque, tutti i contenuti su Xbox One saranno progettati e mixati per questa nuova funzionalità annunciata ieri da Kate Yeager e Julia Hardy, presentatrici dell'evento.

Anche per quanto riguarda le cuffie ci sono novità: si sta infatti lavorando sul supporto DTSX, un formato che può riprodurre un effetto simile proprio a quello offerto da Dolby Atmos.

Non è stata ancora rivelata una data in cui la modalità sarà resa disponibile, ma si tratta di una caratteristica su cui Microsoft sembra puntare molto, per cui non dovrebbero tardare ad arrivare degli annunci a riguardo.