Microsoft: Double Fine potrebbe creare altri titoli multipiattaforma dopo Psychonauts 2

Nel corso della medesima intervista a Game Informer che ha svelato la visione di Microsoft su The Outer Worlds come franchise, Matt Booty degli Xbox Studios ha spiegato che in futuro Double Fine potrebbe sviluppare altri titoli multipiattaforma dopo Psychonauts 2.

Intervenuto ai microfoni del GI Show, il boss degli Xbox Game Studios di Microsoft ha infatti affrontato l'argomento delle acquisizioni delle software house, e delle esclusive future di Xbox One e Xbox Scarlett, riferendo che la strategia della casa di Redmond prevede la possibilità di realizzare nuovi titoli multipiattaforma.

Nel caso specifico degli studi Double Fine, e del loro nuovo videogioco Psychonauts 2, Booty spiega che "penso proprio di si, lo faremo anche in futuro (lo sviluppo in multipiattaforma, ndr). Quando guardo a giochi come Psychonauts 2 penso a come dovrebbe essere su Switch, su PlayStation o altro ancora, e se tutto questo abbia o meno senso per il franchise. In altre parole, mi chiedo se è un tipo di gioco che trarrebbe beneficio dall'effetto rete dovuto alla possibilità di girare su tante piattaforme diverse, o se invece è un gioco che vale la pena supportare al meglio sulle nostre piattaforme tra Game Pass, xCloud e Xbox Live".

Prima di lasciarvi al nostro speciale su Psychonauts 2 dall'E3 2019, vi ricordiamo che la prossima, folle avventura di Tim Schafer sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2020 in virtù del recente annuncio del posticipo.