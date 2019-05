Microsoft all'E3 2019: previsto l'annuncio del nuovo Xbox Elite Controller?

In base alle informazioni raccolte dal noto insider H0x0d, famoso per aver anticipato l'annuncio di Xbox Game Pass Ultimate, nel corso della conferenza Microsoft all'E3 2019 il colosso tecnologico americano svelerà ufficialmente la nuova versione dell'Xbox Elite Controller.

La Serie 2 dell'Xbox Elite Controller, se confermata dal palco dello show losangelino che Microsoft terrà all'E3 nella serata di domenica 9 giugno a partire dalle ore 22:00 italiane, potrebbe integrare tutte le innovazioni hardware che hanno caratterizzato in questi ultimi anni l'industria degli accessori dedicati ai videogiocatori professionisti e ai cosiddetti hardcore gamers.

Le indiscrezioni sullo sviluppo di questa importante revisione dell'Elite Controller circolano in rete da diversi mesi: la divisione Xbox di Microsoft, d'altronde, non ha mai fatto segreto di voler sperimentare soluzioni tecnologiche che diano modo alla compagnia di rispondere alle variegate esigenze e ai gusti della platea dei propri utenti, basti pensare al lavoro svolto sull'Xbox Adaptive Controller.

La voce di corridoio raccolta dall'insider, però, non ci aiuta a chiarire la reale entità delle modifiche che potrebbero avvenire con l'Xbox Elite Controller 2. Di conseguenza, non ci resta che attendere l'8 giugno per assistere alla conferenza Microsoft all'E3 2019, durante la quale verranno mostrati 14 giochi Xbox Game Studios. Sempre durante il prossimo show E3 di Microsoft, inoltre, dovremmo conoscere le specifiche di Xbox Scarlett e la data di lancio di Xbox Game Pass su PC e di Project xCloud.