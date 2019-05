Microsoft E3 2019: da Xbox Scarlett a Fable 4, annunci e rumor sulla conferenza Xbox in un video

Domenica 9 giugno alle 22:00 (ora italiana) Microsoft terrà la conferenza Xbox all'E3 2019: cosa possiamo aspettarci? La casa di Redmond sfrutterà questa occasione per parlare di Xbox Scarlett e Project xCloud, inoltre spazio ai giochi con Gears 5 e tanti altri progetti rumoreggiati, tra cui Fable IV e il reboot di Perfect Dark...

L'assenza di Sony all'E3 2019 infatti, lascia praticamente campo libero a Nintendo, ma soprattutto a Microsoft, che potrà dunque godere di un palcoscenico praticamente in esclusiva per poter finalmente svelare il suo nuovo parco console, e vista la voglia di next-gen sempre più crescente nell'ultimo periodo, siamo sicuri che i fan non aspettino altro.

Come detto in anteprima però, non di solo hardware vive il gamer, per cui ci sarà abbondante spazio anche per quanto riguarda i videogame. E "abbondante" è proprio la parola che più si addice alla situazione, visto che secondo gli ultimi rumor la conferenza Microsoft all'E3 2019 durerà due ore.

Tanta carne al fuoco insomma, per quella che si spera sarà una ricca abbuffata di annunci, che abbiamo cercato di raccogliere nel video che trovate in apertura della news. Voi che ne pensate? Quali sono le vostre aspettative nei confronti della conferenza Microsoft? Cosa volete che mostri il colosso di Redmond?