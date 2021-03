Microsoft all'E3, due show in arrivo? Xbox e Bethesda, ancora rumor

L'effettiva trasmissione di una tavola rotonda priva di annunci, ma volta a celebrare l'ingresso di Bethesda nella famiglia Microsoft ha riacceso i riflettori su di ulteriori rumor circolanti nel corso degli ultimi giorni.

La possibilità di vedere un evento di questo tipo in diretta nel corso del mese di marzo era infatti stata anticipata da molteplici insider, alcuni dei quali avevano anche correttamente identificato come papabile proprio la data odierna, giovedì 11 marzo. Tra coloro che più si sono espressi in merito troviamo Jeff Grubb, editor di Games Beat. In quest'occasione, le ipotesi del giornalista videoludico si sono dunque rivelate corrette, circostanza che ha spinto a rivolgere attenzione ad un ulteriore dettaglio delle sue ipotesi.

Giorni fa, Grubb aveva infatti evidenziato la possibilità di vedere di fatto due show Microsoft all'E3 2021 o comunque nel periodo che generalmente vede svolgersi l'evento losangelino. Da una parte, la consueta conferenza Microsoft, dall'altra l'ormai tradizionale appuntamento di casa Bethesda. Le ragioni sarebbero - sempre secondo i rumor - da ravvisare in esigenze organizzative. Al momento, non si hanno informazioni ufficiali su questo fronte, ma al mese di giugno non manca poi troppo tempo. Intanto, a conclusione della tavola rotonda odierna, è stato suggerito l'arrivo di un evento Xbox X Bethesda in arrivo in estate. Siete curiosi di saperne di più?