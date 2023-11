Microsoft, EA, Activision responsabili della dipendenza videoludica, per una causa legale

Microsoft, Activision-Blizzard, Electronic Arts ed Epic Games vengono presi di mira da una nuova causa legale intentata ai danni di questi quattro colossi dell'industria del gaming, incolpati di mettere in pratica strumenti e strategie che inducono i bambini alla dipendenza videoludica.

Secondo una nuova causa intentata in Arkansas ad ottobre, Microsoft, Epic Games, Activision Blizzard, EA e altri "utilizzano design, algoritmi e marketing brevettati contenenti funzionalità e tecnologie che creano dipendenza". Questi progetti e "funzionalità che generano dipendenza" - continua l'accusa - hanno utilizzato la raccolta di dati di minori (motivo per cui la FTC ha multato Microsoft per 20 milioni di dollari), schemi di monetizzazione predatori e cicli di feedback per mantenere i giocatori più coinvolti.

"Non avremmo mai immaginato che, quando nostro figlio ha iniziato a giocare ai videogiochi, sarebbe diventato così dipendente che la sua educazione ne avrebbe risentito gravemente, avrebbe perso ogni interesse nel trascorrere del tempo con i suoi amici e la sua salute fisica e mentale sarebbe stata messa a repentaglio", ha affermato Casey Dunn, la madre che ha intentato la causa per conto di suo figlio. "Queste società di videogiochi hanno preso di mira e si sono approfittati dei bambini, dando priorità al loro profitto rispetto a tutto il resto. Come madre, sapevo di dover fare qualcosa per assicurarmi che non riuscissero a farla franca distruggendo il benessere e il futuro dei nostri figli". La famiglia Dunn ha richiesto un risarcimento finanziario, un cambiamento nel modo in cui i giochi vengono progettati e proposti sul mercato e ulteriori "risorse a favore della salute mentale per le famiglie che devono cercare di curare i bambini piccoli dipendenti dai giochi".

L'avvocato della famiglia Bullock afferma di ritenere che la dipendenza dai videogiochi sia una cosa seria e dovrebbe essere trattata come tale. "La dipendenza da gaming è un disturbo grave che altera la vita e sta rubando la vita dei bambini e distruggendo le famiglie in tutto il Paese", ha affermato Bullock. "I genitori come me spesso pensano erroneamente che si tratti di un fallimento da parte loro quando i loro figli diventano dipendenti, ma attraverso questo contenzioso speriamo di far luce sulle azioni riprovevoli di queste aziende, sugli inganni e sulla manipolazione ai danni dei nostri figli e a favore del loro guadagno finanziario".