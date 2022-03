Microsoft, EA e Gearbox si schierano contro la legge anti-trans in Texas

Sta facendo enormemente discutere la proposta di legge anti-trans portata avanti dal governatore del Texas Greg Abbott: ben 65 aziende, tra cui Microsoft, Electronic Arts e Gearbox Entertainment, hanno firmato una lettera che invita all'abbandono di tutte le mosse anti-LGBTQ+ mosse dallo stato americano.

"Le nostre compagnie fanno affari, creano posti di lavoro e servono clienti in Texas. Chiediamo ai nostri leader, in Texas e attraverso tutto il paese, di abbandonare gli sforzi volti ad inserire la discriminazione nella legge e nella politica", si legge nella lettera, che prosegue: "Non solo è sbagliata, ma ha un impatto anche sui nostri dipendenti, i nostri clienti, le loro famiglie ed il nostro lavoro".

Lo scorso 22 febbraio, Abbott ha emesso un ordine, rivolto ai servizi di protezione dell'infanzia, di indagare per "abuso infantile" le famiglie dei bambini transgender che ricevono assistenza sanitaria di genere. Il giorno dopo il governatore ha invitato ogni cittadino texano a segnalare i genitori per abusi sui minori sotto la minaccia di un'accusa per negligenza penale. Una situazione considerata intollerabile dalle aziende firmatarie e membri del Texas Competes, rete d'imprese a favore dei diritti LGBTQ+ di cui fanno parte anche Microsoft, EA e Gearbox, con quest'ultima che già in passato si è schierata al fianco delle persone transgender tramite altre iniziative precedenti.

Jessica Shortall, amministratore delegato di Texas Competes, ha spiegato a Kotaku che varie compagnie texane hanno come obiettivo quello di assumere personale qualificato, in un mercato del lavoro molto complesso e che ha spinto numerosi candidati a rinunciare a diverse offerte di lavoro quando è stato chiesto loro di trasferirsi in Texas. Una questione molto significativa considerato che il 32% degli sviluppatori di videogiochi americani non si definiscono etero ed il 10% non si identifica nel genere assegnato loro alla nascita.

Il 2 marzo 2022 l'American Civil Liberties Union of Texas ha bloccato i servizi di protezione dei minori dal portare avanti indagini sui genitori di un bambino transgender che riceveva cure mediche, e la corte sta cercando di capire se l'ordine restrittivo dell'ACLU può essere applicato anche alle mosse del governatore Abbott. Rimane ora da vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.