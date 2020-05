Microsoft Edge 83 contiene il minigame Let's Surf: ecco come si attiva

Simpatico easter egg nella versione 83 di Microsoft Edge. Nella nuova build del proprio browser, infatti, il colosso di Redmond ha implementato un minigame simpatico e divertente, ma più complesso rispetto a Dino Runner presente in Chrome. Le differenze sono tante, e riguardano anche l'attivazione ed accesso.

Se Dino Runner si attiva in automatico quando non è possibile connettersi ad una pagina, per accedere a Let's Surf di Microsoft Edge è necessario digitare nella barra d'indirizzo il comando "edge://surf" (senza virgolette).

Come mostriamo nel video presente in apertura, si tratta di un gioco molto più complesso, sia a livello grafico che di giocabilità. Sono disponibili tre modalità che metteranno gli utenti di fronte ad altrettanti gradi di difficoltà. Sarà anche possibile personalizzare l'aspetto del surfer, ma l'obiettivo è uno solo: evitare gli ostacoli, prendere i powerup e completare il percorso.

Il gioco supporta, oltre a mouse e tastiera, i dispositivi touch ed i gamepad, inclusi quelli di Xbox e PlayStation. Le istruzioni sono disponibili direttamente nel menù impostazioni.

Sin dal lancio, Microsoft Edge ha ottenuto un riscontro importante da parte degli utenti. Di recente è arrivata la notizia che è il secondo browser più utilizzato al mondo. La nuova versione è in fase di rollout a livello mondiale.