Microsoft: primo evento gaming del 2021 con Phil Spencer, novità su Xbox Series X|S?

Microsoft ha appena annunciato il suo primo evento a tema gaming del 2021. Con il lancio ancora fresco di Xbox Series X|S, potrebbe essere questa una buona occasione per la casa di Redmond per condividere dettagli e novità sulle sue due piattaforme next-gen.

Come riportato sulle pagine di Thurrott, Microsoft terrà l'AI and Gaming Research Summit tra il 23 ed il 24 febbraio. Si tratta di un keynote in cui la compagnia d'oltreoceano andrà ad approfondire alcuni dei temi più cruciali dell'industria videoludica di oggi e del domani. Non si tratterà dunque di un'iniziativa particolarmente roboante dal punto di vista dello spettacolo, ma sono tanti gli ospiti illustri che vi prenderanno parte e che potrebbero svelare qualche novità riguardo alle console Xbox. Sarà infatti presente non solo Kareem Choudhry, Corporate Vice President della divisione Cloud Gaming di Microsoft, ma anche Phil Spencer, il noto leader del dipartimento Xbox.

Gli argomenti che si andranno a trattare variano dalle innovazioni relative all'Intelligenza Artificiale, a questioni legate all'etica e al coinvolgimento dei giocatori moderni. Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo delle tematiche che saranno affrontate:

Agenti IA per gameplay e testing dei giochi;

Gaming responsabile, etica, sicurezza, e inclusività;

Creatività computazionale e generazione di contenuti;

Comprensione dei giocatori, coinvolgimento degli utenti, analisi.

Sembra dunque profilarsi una perfetta occasione per conoscere maggiori informazioni tecniche riguardo al modo di "fare gaming" di Microsoft, ma chissà che Phil Spencer e soci non sfruttino l'occasione per anticipare qualcosa di interessante per chi attende novità su Xbox. Proprio nei giorni scorsi, del resto, si era vociferato l'arrivo di novità riguardanti i giochi retrocompatibili su Xbox Series X|S. Approfittiamo infine per ricordare che le console Microsoft hanno recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento del firmware.