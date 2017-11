Microsoft: i fan stanno riservando una grande accoglienza a Xbox One X durante le feste

In occasione dell'ultima conferenza annuale con gli azionisti, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha confermato che Xbox One X sta ricevendo una grande accoglienza dai fan durante questa stagione natalizia. L'obiettivo è quello di continuare ad espandere il mercato e il bacino di utenza.

"Ci stiamo mobilitando per raggiungere un gaming market dal valore di oltre 100 miliardi di dollari. Questo significa ampliare il nostro modo di vedere il gaming. Partendo da come vengono realizzati e distribuiti i giochi, da come vengono giocati e infine visti." dichiara Nadella, sottolineando come Xbox One X stia ricevendo una "risposta incredibile" dai fan durante questa stagione natalizia. Microsoft è inoltre intenzionata a raggiungere sempre più utenti grazie a servizi come Game Pass e Mixer.

Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa, inoltre, secondo il gruppo NPD Xbox One X venderà oltre 600 mila unità negli Stati Uniti entro la fine dell'anno. Cosa ne pensate del successo che sta riscuotendo la nuova console Microsoft?