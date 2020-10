Microsoft festeggia l'arrivo di Xbox Series X/S con uno speciale evento di lancio online

Microsoft ha annunciato che il 10 novembre terrà uno speciale evento di lancio per festeggiare l'arrivo di Xbox Series X e Xbox Series S, le due console che danno ufficialmente il via alla nuova generazione di videogiochi.

Microsoft invita la community a festeggiare, connettersi e giocare insieme: durante lo show saranno presenti content creator, sviluppatori, membri del team Xbox e partner, l'evento includerà momenti Let's Play con i creator, mostrerà highlight della giornata di lancio da tutto il mondo e sfrutterà il potere del gaming per raccogliere fondi per delle buone cause.

Come sottolineato dalla casa di Redmond, non sono previsti invece annunci, con questo evento Microsoft vuole festeggiare l'arrivo di una nuova generazione, l'alba di una nuova era, presentando al mondo Xbox Series X e Xbox Series S in compagnia di partner e creatori di contenuti che negli anni hanno contribuito al successo di Xbox. Lo show sarà trasmesso dalle 20:00 ora italiana su YouTube, Twitch e Facebook Gaming. Siete pronti per fare un salto nella next-gen?

Ricordiamo che Xbox Series X e Xbox Series S saranno disponibili nei negozi di tutto il mondo proprio dal 10 novembre al prezzo rispettivamente di 499 e 299 euro.