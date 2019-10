Microsoft festeggia Halloween aggiungendo un gioco su Xbox Game Pass

Se recentemente OpenCritic ha lodato la qualità dei giochi nel catalogo Xbox Game Pass, un motivo dovrà pur esserci, e Microsoft conferma la sua volontà di supportare alla grande il proprio servizio, festeggiando Halloween nel migliore dei modi: aggiungendo un altro videogioco alla sua lunga lista.

E visto il periodo non poteva esserci momento migliore per rendere disponibile Afterparty, l'interessantissimo nuovo progetto degli sviluppatori di Oxenfree, che è scaricabile già da oggi gratuitamente per tutti gli abbonati Xbox Game Pass su PC e Xbox One.

Afterparty ci trasporta dritti dritti all'Inferno, raccontando la storia di due ragazzi morti in circostanze sospette dopo una notte di bagordi, che puntano al riprendersi la propria esistenza terrena, sfidando nientemeno che il Diavolo in persona e la sua passione per l'alcol.

Come dicevamo, non c'è periodo migliore di quello halloweeniano per mettersi ala prova con dei videogame dallo spirito un po' più spaventoso, ma visto lo stile assolutamente particolare e la narrazione molto sopra le righe, questo Afterparty potrebbe rivelarsi il titolo giusto anche per chi non apprezza particolarmente il genere horror.

Per approfondire, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Afterparty. Che ne pensate di questo regalo di Microsoft? Siete già abbonati al servizio Xbox Game Pass? Ne approfitterete?