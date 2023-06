Microsoft festeggia il Pride Month: c'è Tell Me Why gratis su PC e Xbox

Similarmente a quanto proposto lo scorso anno con Tell Me Why gratis su Xbox, l'emozionante avventura degli autori di Life is Strange è nuovamente scaricabile a zero su PC e console verdecrociate per tutto il mese di giugno. Microsoft e Don't Nod hanno infatti deciso di celebrare il Pride Month regalando Tell Me Why.

A chi si avvicina solo adesso a questa avventura grafica, ricordiamo che Tell Me Why è un thriller dai tratti intimistici con protagonisti Tyler ed Alyson Ronan, due gemelli che ritornano insieme e utilizzano il proprio legame speciale per sbrogliare i ricordi della loro infanzia.

I travagliati trascorsi dei due gemelli si riflettono in un'esperienza interattiva profonda, con sullo sfondo una cittadina dell'Alaska animata da personaggi realistici e da tematiche 'serie e coinvolgenti'. Avanzando nella storia, i giocatori possono quindi interagire con i ricordi del passato dei propri personaggi e aiutarli a compiere le scelte che ne determineranno il destino, in un crescendo di emozioni e colpi di scena tipico delle avventure di Don't Nod.

Qualora non l'aveste ancora fatto in passato, vi consigliamo perciò di approfittare di questa nuova occasione e di riscattare quanto prima una copia gratuita per PC o console Xbox di Tell Me Why: l'iniziativa lanciata da Microsoft e Don't Nod è già attiva e lo rimarrà fino al 30 giugno. Se volete immergervi nelle atmosfere di questa avventura, vi consigliamo di leggere la nostra recensione dell'episodio 1 di Tell Me Why.