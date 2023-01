Microsoft fiduciosa: l'acquisizione di Activision si concluderà a luglio 2023

Da ormai un anno l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft continua a far discutere appassionati e addetti ai lavori. L'affare da quasi 70 miliardi di dollari sembra ancora lontano dalla sua definitiva conclusione e, anzi, è al momento difficile prevedere se e quando andrà in porto.

La questione principale è relativa a come intendono muoversi nel prossimo futuro gli enti di antitrust internazionali, che continuano a rinviare le proprie decisioni in merito prendendosi più tempo per analizzare il caso. Secondo Bloomberg, la FTC vuole influenzare l'UE sull'affare Microsoft-Activision rallentando dunque i processi sugli accordi, mentre nel frattempo l'antitrust neozelandese ha rinviato per la quinta volta la decisione su Microsoft-Activision. Ma nonostante la complicata situazione attuale, il colosso di Redmond continua ad essere fiducioso sul successo dell'acquisizione.

Stando a quanto affermato da Amy Hood, Vicepresidente esecutivo e Chief financial officer di Microsoft, nel corso di una conference call con gli investitori, la compagnia prevedere di concludere l'affare entro luglio 2023, al termine dell'attuale anno fiscale americano, riuscendo per tale data ad ottenere tutte le approvazioni necessarie a far entrare Activision Blizzard nella sua scuderia.

La previsione della casa di Xbox potrebbe forse essere ottimista data l'attuale situazione con gli enti di antitrust, ma chissà che ne prossimi mesi non possano arrivare svolte importanti che permetteranno di capire quale sarà il futuro di Activision Blizzard e delle sue importanti IP.