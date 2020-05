Microsoft Flight si prepara al decollo: annunciata la Closed Beta

Ancora non è stata annunciata alcuna finestra di lancio o data di uscita per Microsoft Flight Simulator, tuttavia sembra che il titolo si stia progressivamente preparando a librarsi in volo.

Dal team di Asobo Studios giunge infatti una dettagliata Road Map legata allo sviluppo del simulatore di volo e alle novità che saranno apportate nel periodo compreso sino al prossimo mese di luglio 2020. Si apprende così che molto presto, il 28 maggio per la precisione, sarà svelata una nuova feature di Microsoft Flight Simulator. Il mese di giugno ospiterà invece il lancio della quarta e quinta versione dell'Alpha di gioco, mentre, a metà luglio, sarà inaugurata anche una Closed Beta del titolo. Entrambi i mesi estivi vedranno inoltre l'annuncio di numerose partnership.



Ovviamente, a destare particolare interesse è la conferma dell'arrivo di una Beta Chiusa, dato che potrebbe rappresentare un indizio in termini di arrivo di informazioni interessanti in merito al lancio di Microsoft Flight Simulator. Novità sul tema potrebbero ad esempio giungere nel corso dei prossimi appuntamenti previsti dalla Casa di Redmond nell'ambito del programma Xbox 20/20, ma ovviamente al momento non si hanno dettagli certi o precisi in proposito.



In attesa di eventuali aggiornamenti, ricordiamo che è stata di recente presentata la modalità multiplayer di Microsoft Flight Simulator, oltre a nuove immagini del simulatore di volo.