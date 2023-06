Microsoft Flight Simulator 2024: svelata l'evoluzione del simulatore di volo Xbox

L'Xbox Games Showcase 2023 fa da svondo all'annuncio ufficiale di Microsoft Flight Simulator 2024, l'evoluzione del celebre simulatore di volo targato Asobo Studio e Xbox Game Studios Publishing.

Il video confezionato dagli sviluppatori francesi testimonia l'impegno profuso per migliorare ogni aspetto dell'attuale edizione di Flight Simulator, dalla grafica in fotogrammetria al gameplay passando per l'accessibilità, i contenuti e, soprattutto, le modalità fruibili.

Tra le innovazioni più importanti apportate da Asobo Studio, troviamo ad esempio le attività legate all'irrigazione dei campi, gli eventi competitivi con gare di volo, il soccorso aereo, i 'servizi navetta' per VIP e il trasporto di merci, il tutto a bordo di decine di veicoli diversi tra aerei, elicotteri, alianti e altro.

Il lancio di Microsoft Flight Simulator 2024 è previsto per il prossimo anno su PC e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nella ludoteca degli abbonati a PC e Xbox Game Pass. Sempre nel corso dell'Xbox Showcase è stata presentata anche un'espansione crossover di Flight Simulator dedicata a Dune: il DLC sarà disponibile dal 3 novembre di quest'anno e ci permetterà di salire a bordo dell'Ornithopter Atreides per sorvolare i campi di spezia del pianeta fittizio della nota saga fantascientifica. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator.