Microsoft Flight Simulator 2024 è ufficiale, ma l'edizione 2020 non cesserà d'esistere

Nel corso dell'Xbox Showcase dell'11 giugno è stato annunciato Microsoft Flight Simulator 2024, nuova iterazione dei simulatore di volo targato Asobo Studio che verrà pubblicato su PC e Xbox Series X/S il prossimo anno. Ma l'arrivo dell'edizione 2024 non comporterà la fine di quella precedente.

Microsoft ed Asobo Studio hanno infatti confermato che il supporto a Microsoft Flight Simulator 2020 continuerà regolarmente anche dopo la pubblicazione del prossimo gioco, concepito come un successore stand-alone che non andrà ad intaccare i piani per il predecessore. L'annuncio di Microsoft Flight Simulator 2024 aveva infatti generale qualche malumore nella community, considerata la precedente promessa di un supporto per il gioco attuale di almeno un decennio.

Gli autori sono dunque intervenuti per stroncare ogni dubbio e confermare che le due produzioni verranno portate avanti in maniera parallela: Jorg Neumann, capo del progetto, conferma che l'edizione 2024 conterrà "gli aeroporti ed i velivoli già presenti in Microsoft Flight Simulator 2020" oltre a supportare "virtualmente tutti gli add-on" presenti nello store in-game. In aggiunta, afferma Neumann, "gli add-on acquistati dal marketplace in-game non dovranno essere nuovamente comprati per Microsoft Flight Simulator 2024".

Contemporaneamente, Asobo Studio intende proseguire attivamente con la roadmap già fissata di Microsoft Flight Simulator 2020, che continuerà a ricevere nuovi velivoli, aeroporti, città e molto altro ancora nel prossimo futuro, senza la necessità per i giocatori di dover passare alla nuova iterazione del brand. Vedremo dunque cosa si prospetta nel futuro di ciascuna edizione, sia quella esistente che quella inedita attualmente in sviluppo.