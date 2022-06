Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary in arrivo! Ora gratis l'astronave di Halo

Prosegue a ritmo serratissimo l'evento a marchio Xbox e Bethesda: direttamente dal palco dell'evento arriva ora anche l'annuncio di Microsoft Flight Simulator 40th Edition.

Per festeggiare il quarantesimo anniversario della serie, i cieli di Microsoft Flight Simulator si espandono, accogliendo un'edizione estesa dell'apprezzato simulatore di volo. A partire dal prossimo autunno, gli appassionati potranno infatti cimentarsi con Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary. Quest'ultimo consentirà ai giocatori di decollare a bordo di elicotteri e alianti, ma anche di tanti nuovi velivoli. Alcuni di questi saranno caratterizzati da un particolare valore storico e sono stati realizzati in collaborazione con lo Smithsonian National Air and Space Museum. Il titolo sarà disponibile a partire dal prossimo novembre 2022, su PC, console e ovviamente Xbox Game Pass.

A partire da oggi, i giocatori di Microsoft Flight Simulator possono invece approfittare di uno speciale contenuto a tema Halo: Infinite, realizzato in collaborazione con 343 Industries.



