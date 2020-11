Microsoft Flight Simulator accoglie Olbia: Sardegna protagonista di un pacchetto Orbyx

Con le sue migliaia di aeroporti, Microsoft Flight Simulator non pecca certamente in materia di rappresentatività delle diverse aree del globo, eppure c'è sempre qualcosa che può essere aggiunto.

Di recente, il team di sviluppo ha ad esempio pubblicato un aggiornamento di Microsoft Flight Simulator dedicato al Giappone. Ma a offrire un contributo in tal senso ci pensano anche gli sviluppatori terze parti, con il team di Orbyx che ha annunciato un nuovo pacchetto di contenuti pensato per i possessori del simulatore di volo. Grazie allo sforzo creativo di Matteo Veneziani, l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda si appresta ad entrare a far parte dell'universo iperrealistici di Microsoft Flight Simulator.



La struttura è stata corredata da una ricca dose di dettagli, mentre nei dintorni è stata ricreata anche la nota città sarda. Il lavoro svolto è effettivamente notevole: è possibile averne un esempio grazie alle immagini disponibili in calce a questa news. Che cosa ve ne pare? Al momento, il pacchetto Olbia Costa Smeralda si trova in una fase avanzata di sviluppo, con informazioni legate alla pubblicazione che saranno condivise nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, gli appassionati di volo attivi su console attendono notizie sulla versione Xbox di Microsoft Flight Simulator.